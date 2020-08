Ο Λιούις Χάμιλτον εξασφάλισε τη νίκη στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1, παρά το απρόοπτο του τελευταίου γύρου, όταν κλάταρε το ελαστικό του μονοθέσιού του.

Στα μισά του τελευταίου γύρου, το αριστερικό μπροστινό ελαστικό του Χάμιλτον κλάταρε. Όμως, ο οδηγός της Mercedes κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση και να τερματίσει μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull.

That last lap almost had me 😅 We still got this 🏆🏁 I can’t express how grateful I am to all the fans, and to my incredible team. To think this is the 7th home win is just insane. Thanks for the positive energy everyone, we did this together. #BritishGP #TeamLH #StillWeRise @F1 pic.twitter.com/PyAPZ6SZrI