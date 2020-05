Πέθανε σε ηλικία 23 ετών ο κεντρικός αμυντικός της Μόρκαμ, Κριστιάν Εμπουλού, όπως επιβεβαίωσε η ομάδα της αγγλικής League Two.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα βρετανικά μμε ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ενώ ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία.

Ο πρώην αμυντικός της Μίλγουολ και της Μαδέργουελ εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιανουάριο σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο σύλλογος δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου.



«Όλοι στη Μόρκαμ είναι πολύ λυπημένοι με τα νέα για τον θάνατο του Κριστιάν και θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτερη συμπάθειά μας στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτήν την πολύ λυπηρή στιγμή», ανακοίνωσε ο σύλλογος.

