Η είδηση ότι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς απέκτησε μετοχές της Χάμαρμπι, μίας από τις πιο «μισητές» ομάδες για τους φιλάθλους της Μάλμε, προκάλεσε αντιδράσεις. Mετά την προτομή του, άγνωστοι βανδάλισαν και την πρόσοψη κτιρίου στο κέντρο της Στοκχόλμης, που ανήκει στον διεθνή ποδοσφαιριστή.

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κτήριο που ανήκε στο διεθνή επιθετικό βανδαλίστηκε και τα ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφίες, όπου στην κεντρική είσοδο έχει γραφτεί με σπρέι η λέξη «Ιούδας».

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο Ιμπραΐμοβιτς έχει αποκτήσει μετοχές της Χάμαρμπι, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση οπαδών της Μάλμε, όπου γεννήθηκε και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του.

🔥 His statue set on fire

😱 'Judas' written on his front door

😡 Angry placards left outside his home



