Στον τελικό του China Open στο Πεκίνο θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από μια σπουδαία νίκη επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Ζβέρεφ και επικράτησε με 7-6 (6), 6-4 . Η νίκη αυτή σημαίνει πως την Κυριακή για όγδοη φορά στη μέχρι τώρα καριέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί σε έναν ΑΤΡ τελικό, αυτόν του Πεκίνου.

High 🖐️ @StefTsitsipas pushes into a fifth final the season after picking up a third straight win over Zverev 7-6(6) 6-4. #ChinaOpen pic.twitter.com/RKjfsBvm5s

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 3 του ταμπλό, αντιμετώπισε στα ημιτελικά του China open τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που είναι το νο 6 του κόσμου και νο 2 του ταμπλό.

And he holds! 7-6(6),6-4: @StefTsitsipas gets the win over @AlexZverev and qualified for the final where he’ll play @ThiemDomi