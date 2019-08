Επεισοδιακή ήταν μία ακόμα αναμέτρηση του Ελληνοαυστραλού τενίστα Νικ Κύργιου που συχνά εκτρέπεται στο τερέν.

Ο 24χρονος, διαπληκτίστηκε με τον Ιρλανδό διαιτητή Φέργκους Μέρφι, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ στο Σινσινάτι. Ενώ ήταν σε εξέλιξη το δεύτερο σετ, ο Μέρφι του έδωσε ποινή για καθυστέρηση στο παιχνίδι. «Είσαι ο χειρότερος διαιτητής. Ο χειρότερος διαιτητής που υπάρχει. Παραιτούμαι», είπε ο Κύργιος ενώ σε άλλη στιγμή τον χαρακτήρισε σκουπίδι και «ντροπή για το άθλημα».

Όταν του δόθηκε ποινή για καθυστέρηση, ο Κύργιος πήρε δύο ρακέτες μαζί του και μπήκε στα αποδυτήρια, ενώ οι κάμερες τον ακολουθούσαν στον διάδρομο, κάτω από τις κερκίδες. Μπροστά στον φακό, ο Κύργιος έσπασε τις ρακέτες εξοργισμένος και επέστρεψε στο τερέν με τις κατεστραμμένες ρακέτες ανά χείρας.

BANG, BANG!! 💥💥 Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it 😂 😂 Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3

Ακολούθησαν και άλλες στιγμές έντασης και τελικά ο Κύργιος έχασε το παιχνίδι με 6-7, 7-6, 6-2. Αφού συνεχάρη τον αντίπαλό του, άρχισε να βρίζει τον διαιτητή. «Είσαι γαμ@@@@@@ ηλίθιος, αδερφέ, ακούγεται να λέει στην κάμερα, φτύνοντας μάλιστα προς την κατεύθυνση που βρισκόταν το υπερυψωμένο κάθισμα του διαιτητή.

🗣️ "You're a f---ing tool bro!"



🗣️ "One of the craziest matches you're likely to see."



Nick Kyrgios wasn't quite gracious in defeat at the Cincinnati Masters. pic.twitter.com/fR0f3Ji71l