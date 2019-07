Πέθανε σε ηλικία 28 ετών, ο Ρώσος μποξέρ Μαξίμ Νταντάσεφ μετά από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια αγώνα στις ΗΠΑ.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Νταντάσεφ αγωνιζόταν στο Οξον-Χιλ στην πολιτεία του Μέριλαντ με τον Πορτορικανό Σουμπριέλ Ματίας, διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου στην κατηγορία των μεσαίων βαρών (έως 63,5 κιλά) που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBF).

Στον 11ο γύρο ο Νταντάσεφ δέχθηκε πλήθος χτυπημάτων, με αποτέλεσμα οι προπονητές του Ρώσου αθλητή να ζητήσουν να σταματήσει ο αγώνας για να μη υποστεί βλάβη η υγεία του. Ωστόσο μετά τον αγώνα ο Νταντάσεφ ένοιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Διακομίσθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διέγνωσαν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και ο αθλητής υπεβλήθη σε κρανιοτομή.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it's even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle