O Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε σήμερα ως ο πολυτιμότερος παίκτης του NBA και έλαβε με το πολυπόθητο τρόπαιο τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η βράβευσή του 24χρονου Έλληνα προκάλεσε «κύματα» ενθουσιασμού και συγχαρητηρίων από συμπαίκτες, σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο και το κοινό αλλά όπως φαίνεται οι Χιούστον Ρόκετς αμφισβητούν τον τίτλο του MVP, κάνοντας μία υποτιμητική ανάρτηση στο twitter.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του πολυτιμότερου παίκτη του NBA, οι Χιούστον Ρόκετς έγραψαν στο Twitter για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο χωρίς καν να αναφέρουν το όνομά του: «Συγχαρητήρια στον νέο MVP, αλλά με όλο τον σεβασμό διαφωνούμε», και συνέχισαν με μία «διθυραμβική αποτίμηση» του δικού τους υποψήφιου Τζέιμς Χάρντεν που τελικά δεν πήρε τον τίτλο: «Ο Τζέιμς Χάρντεν: Τελείωσε στις 2 πρώτες θέσεις στην ψηφοφορία για τον MVP τις 4 από τις τελευταίες 5 σεζόν. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που είχε τουλάχιστον 35 πόντους και 7 ασίστ μέσο όρο σε μία σεζόν».

Congrats to the new MVP, but we respectfully disagree.



📝 @JHarden13 ⤵️



✔️ Finished Top 2 in MVP voting 4 out of the last 5 seasons



✔ 1st player in NBA history to avg at least 35.0ppg & 7.0apg in a single season



✔ Scored 40+ pts 28 times this season, 50+ 9 times & 60+ twice pic.twitter.com/UMmHARlNxg