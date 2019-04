Με εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που άγγιξε ένα ρεκόρ του Τζόρνταν από το 1989 και 45 πόντους, οι Μπακς κατατρόπωσαν τους Σίξερς.

Αναλυτικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 45 πόντους με 10/15 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 16/21 βολές, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 κοψίματα, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη με 128-122 επί των Σίξερς μέσα στη Φιλαδέλφεια.

Giannis is the first player to have 45 points, 10 rebounds, 5 assists and ZERO turnovers in a single game since Michael Jordan in 1989!!



