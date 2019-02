Η μεγάλη βραδιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτασε. Ο Έλληνας σταρ του NBA θα είναι ο αρχηγός της μίας από τις δύο ομάδες στο αποψινό All Star Game που θα διεξαχθεί στη Σάρλοτ.

Η «Team Giannis» θα αντιμετωπίσει την «Team LeBron» η οποία έχει σαν αρχηγό τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).

Φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πρώτος Έλληνας που καταφέρνει να είναι ο αρχηγός ομάδας στο All Star Game.

O Αντετοκούνμπο συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά σαν βασικός στην γιορτή του NBA.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, φαβορί είναι η ομάδα του Τζέιμς, ο οποίος είχε την ευκαιρία να διαλέξει μεγαλύτερους σταρ του πρωταθλήματος από τον Αντετοκούνμπο.

Στην ομάδα του Τζέιμς συμμετέχουν παίκτες όπως ο Κέβιν Ντουράντ, ο Τζέιμς Χάρντεν, τον Κλέι Τόμπσον και τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Η «Team Giannis» έχει σαν μέλη της παικτες όπως ο Στέφεν Κάρι και ο Πολ Τζορτζ.

O Aντετοκούνμπο θα έχει σαν συμπαίκτες άλλους 4 παίκτες από την Ευρώπη, ενώ συνολικά στον αγώνα θα συμμετάσχουν 7 παίκτες που δεν έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ.

kατά την διάρκεια της προπόνησης των All-Stars για το μεγάλο αποψινό παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντιρκ Νοβίτσκι είχαν μία μάλλον ασυνήθιστη συνομιλία.

Σε αυτή φαίνεται σαν ο «Greek Freak» να εξηγεί στον 41χρονο Γερμανό πως να σουτάρει, με τον άσο των Ντάλας Μάβερικς να τον παρακολουθεί με προσοχή.

Hey Giannis, this isn’t Dirk’s first rodeo 😂



Captain Antetokounmpo gives the vet a few pointers at #NBAAllStar practice pic.twitter.com/2I1a26VRuT