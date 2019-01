Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, συνηθίζει να απασχολεί τα ΜΜΕ και τους φανατικούς θαυμαστές του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Πέρα από τις επιδόσεις του στα τερέν, το Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου με τα καλλιτεχνικά βίντεο και τις φωτογραφίες του σε Instagram, Youtube και Twitter και, ήδη, η τελευταία του ανάρτηση συζητείται πολύ.

Το πρωί, ο 20χρονος πρωταθλητής ανάρτησε μια φωτογραφία ημίγυμνη φωτογραφία του, χωρίς μπλούζα, που έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες likes.

«Μου αρέσω περισσότερο γυμνός. Δεν το εννοώ αυτό με ματαιόδοξο τρόπο. Όταν βάζεις ρούχα, φοράς αμέσως έναν "χαρακτήρα". Τα ρούχα είναι αντικείμενα, είναι δείκτες. Χωρίς ρούχα είσαι μόνο εσύ, ακατέργαστος, και δεν μπορείς να κρυφτείς», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

I like me better naked. I don't mean that in a vain way... When you put clothes on, you immediately put a character on. Clothes are adjectives, they are indicators. When you don't have any clothes on, it's just you, raw, and you can't hide. pic.twitter.com/LxkSaHBEBM