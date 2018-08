Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έδωσε συγχαρητήρια στον Ραφαέλ Ναδάλ και ευχαρίστησε το Τορόντο για την διοργάνωση του Rogers Cup.

Ο 20χρονος τενίστας έδωσε και τα συγχαρητήρια του Ράφαελ Ναδάλ, από τον οποίο ηττήθηκε στον τελικό, σημειώνοντας ότι το άξιζε και παράλληλα σχολίασε πως η εβδομάδα αυτή θα του μείνει αξέχαστη.

Thank you Toronto 🇨🇦 for an unforgettable week!



Congratulations 👏🏼👏🏼👏🏼 @RafaelNadal for your third Masters 1000 this year, well deserved. pic.twitter.com/lCeJeIJQD6