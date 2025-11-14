Τσίπρας: Με δικαστική απόφαση αποσύρονται τα πρόωρα αποσπάσματα από το βιβλίο του

Σε προσφυγή κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε ο οίκος «GUTENBERG».

Ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου όρισε προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg, στα οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού και η απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Ειδικότερα, στην απόφαση προβλέπονται τα εξής:

Η άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου

Η απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

Η απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Αλέξης Τσίπρας: Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου

«Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».