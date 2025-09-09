ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτος ζητούν οι δήμοι Αθηναίων και Βηθλεέμ

Ο Χάρης Δούκας και ο Μαχέρ Νικολά Καναβάτι ζητούν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθηναίων και Βηθλεέμ Facebook Twitter
Φωτογραφία από τη συνάντηση Χάρη Δούκα και Μαχέρ Νικολά Καναβάτι / Eurokinissi
0

Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθηναίων, Χάρης Δούκας και Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικολά Καναβάτι.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν από κοινού στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μαζί με τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Ντόρκχομ. Το θέμα ήταν η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και οι ομιλητές ζήτησαν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Μεταξύ άλλων, ο Χάρης Δούκας είπε:

«Η Βηθλεέμ, μία πόλη σύμβολο του χριστιανισμού, βρίσκεται μισή ώρα από τη Γάζα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει την υπό πολιορκία πόλη. Έχει και η ίδια τρομακτικά προβλήματα. Η Γάζα αιμορραγεί. Ο παλαιστινιακός λαός εκτοπίζεται βίαια από την εστία του. Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με τη συνεχιζόμενη κατοχή, την εξαθλίωση και την καταστροφή, δεν μπορεί να περιγραφεί με απλές λέξεις. Ως δήμαρχος της Αθήνας, στις 27 Αυγούστου εισηγήθηκα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και υπερψηφίστηκε, ψήφισμα καταδίκης των εγκλημάτων του Ισραήλ και αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, κάτι που ήδη έχει γίνει από 147 χώρες» και κατέληξε, στο ότι: «Πρέπει να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να μπει ένα τέλος στα εγκλήματα πολέμου».

Με τη σειρά του, ο Μαχέρ Νικολά Καναβάτι, αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι Παλαιστίνιοι σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, λέγοντας: «Τα παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούν, γειτονιές αφανίζονται, δεν υπάρχουν νερό και ρεύμα, δεν υπάρχουν φάρμακα και νοσοκομεία. Η κατάσταση στη Βηθλεέμ είναι επίσης πολύ δύσκολη. Μετά την έναρξη του πολέμου, μαγαζιά έκλεισαν, η ανεργία αυξήθηκε, περισσότεροι εποικισμοί δημιουργήθηκαν, οι οποίοι πνίγουν την πόλη. Τα πάντα καταρρέουν. Οτιδήποτε κινείται στη Γάζα αποτελεί στόχο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δυτική Όχθη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταλάβει ότι αυτοί που κατοικούν στην Παλαιστίνη είναι άνθρωποι και πρέπει να έχουν τη μεταχείριση που τους αξίζει».

Ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ ανέφερε, ακόμη, ότι οι ισραηλινές αρχές συλλαμβάνουν δημάρχους, όπως συνέβη με τον δήμαρχο της Χεβρώνας, ο οποίος, όπως είπε, κρατείται έξι μήνες χωρίς λόγο. Ωστόσο, κάλεσε τον κόσμο να επισκεφτεί τη Βηθλεέμ, λέγοντας πως για τους τουρίστες είναι μια ασφαλής πόλη.

Στους ιστορικούς δεσμούς, που ενώνουν τον ελληνικό και τον παλαιστινιακό λαό, αναφέρθηκε ο παλαιστίνιος πρέσβης Γιούσεφ Ντόρκχομ, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους Έλληνες για την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους, ζήτησε από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: Είπε μεταξύ άλλων: «Η Γάζα αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται, σε μία απόπειρα εξάλειψης κάθε ιστορικού ίχνους που συνδέει τον παλαιστινιακό με τον ελληνικό λαό, σε μία απόπειρα διαγραφής κάθε ίχνους κοινής κουλτούρας. Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την απόφαση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με τα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα, ούτως ώστε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση να έχει ως βάση τη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα είναι και τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα».

Στην παρέμβασή της, η γιατρός και εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), Ελένη Κάκαλου, αναφέρθηκε στην καθημερινή μάχη που δίνουν οι ίδιοι για την επιβίωση των Παλαιστινίων. «Η χρήση του λιμού ως όπλο πολέμου είναι η πιο ακραία μορφή βίας που μπορεί να ασκηθεί σε ανθρώπους και με επιπτώσεις ακόμη και γι' αυτούς που θα επιβιώσουν. Πρέπει να ασκηθεί πίεση προς το Ισραήλ να σταματήσει αυτή η γενοκτονία», τόνισε μεταξύ άλλων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει δύο ψηφίσματα για την Παλαιστίνη και τον λαό της, ένα τον περασμένο Μάιο κι ένα τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δούκας σε πρέσβη Ισραήλ: Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους

Πολιτική / Δούκας σε πρέσβη Ισραήλ: Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους

Η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στις δηλώσεις του Νόαμ Κατζ, ο οποίος άσκησε κριτική για ελλιπή προστασία της πόλης από «οργανωμένες μειονότητες», ανεπαρκή καθαριότητα και έλλειψη ασφάλειας που –κατά τον ίδιο– κάνει τους Ισραηλινούς τουρίστες να αισθάνονται άβολα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Πολιτική / Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απάντησε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία, ελληνοτουρκικά και Παλαιστίνη, ενώ έστειλε μηνύματα για ακρίβεια, στεγαστικό και τη λειτουργία του κράτους
LIFO NEWSROOM
ΔΕΘ: οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Πολιτική / ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Παιδεία, υγεία, ενέργεια και χωροταξία είναι οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, οι οποίες ξεπερνούν «τους κυβερνητικούς κύκλους», όπως είπε και απαιτούν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
LIFO NEWSROOM
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Πολιτική / Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Σχέδιο 5ετούς «ανάταξης» με νέο Ταμείο Σύγκλισης, εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα και στροφή παραγωγικού μοντέλου - Όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit
LIFO NEWSROOM
 
 