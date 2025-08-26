ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στάλθηκαν για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Η ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στάλθηκαν για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν
Φωτ: Eurokinissi
Το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά για πρώτη φορά, στην επιστροφή των χρημάτων - από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν - υλοποιώντας τη δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία.

Αυτό αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ ακολουθεί, αναλυτικά, η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου:

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση.

Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».

