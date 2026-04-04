ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι είναι οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Διαβιβάστηκαν οι δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Ανακοινώθηκε από τον β' αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, η διαβίβαση στη Βουλή, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126 του 2003 περί «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», της από 30/4/2026, ποινικής δικογραφίας, που αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παναγιώτη Λιβανό και στην πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή. Σημειώνεται ότι θα παραχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, όσα και οι κοινοβουλευτικές ομάδες (συν ένα για τους ανεξάρτητους βουλευτές) τα οποία θα βρίσκονται στην αίθουσα 168 του α' ορόφου του Μεγάρου για την επισκόπησή τους, χωρίς αναπαραγωγή αντιγράφων και λήψη φωτογραφιών.

Επίσης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο κ. Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι έχει έρθει στη Βουλή και μια δεύτερη δικογραφία (σ.σ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) που αφορά σε 11 βουλευτές. Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, η συνεδρίαση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη δικογραφία θα γίνει τη Μεγάλη Τρίτη, στις 10 πμ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για ηθική αυτουργία σε απιστία οι Λιβανός και Αραμπατζή

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο της ποινικής δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προέκυψαν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με: 1) τον τέως υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα-Παναγιώτη Λιβανό και 2) την τέως υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή, «για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση [. . .] η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021», τα οποία υποβλήθηκαν «χωρίς καμία αξιολόγηση».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ποινικής δικογραφίας (κατά βουλευτών) που υποβλήθηκε από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσιο Μουζάκη περιλαμβάνονται τα ονόματα των 1) Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου, 2) Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα, 3) Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέα, 4) Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, 5) Κωνσταντίνου Τσιάρα του Αλέξανδρου, 6) Κωνσταντίνου Σκρέκα του Θεοδώρου, 7) Δημητρίου Βαρτζόπουλου του Χρυσοστόμου, 8) Μάξιμου Σενετάκη του Γεωργίου, 9) Βασιλείου Βασιλειάδη του Νικολάου, 10) Χρήστου Μπούκωρου του Γεωργίου, 11) Θεόφιλου Λεονταρίδη του Χρήστου, υπό την ιδιότητά τους ως βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από σήμερα η πρόσβαση των κομμάτων στις δικογραφίες

Στις δέκα το πρωί του Σαββάτου, δίνεται πρόσβαση στους βουλευτές που θα ορίσει κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα, στη δικογραφία που διαβιβάστηκε αμελλητί στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή.

Μια ώρα μετά, δηλαδή στις 11 το πρωί του Σαββάτου, υπολογίζεται, σύμφωνα με αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές, να δοθεί στα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας αντίγραφο της δικογραφίας που αφορά σε 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ίδια υπόθεση και ζητείται η άρση της ασυλίας τους.

Γνώση της δικογραφίας λαμβάνουν οι 11 βουλευτές που αναφέρονται σε αυτήν. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος της Γιώργος Γεωργαντάς, θα συνεδριάσει τη Μεγάλη Τρίτη με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης των μελών της, στις αιτήσεις άρσης ασυλίας για τους 11 βουλευτές.