Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες - Βελτιώσεις στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί

Μετά από τρεισήμισι ώρες ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα σε εκπροσώπους των αγροτών, που αποδέχθηκαν την πρόταση της κυβέρνησης για διάλογο και επίλυση των βασικών τους αιτημάτων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αγρότες τέθηκε το κόστος παραγωγής και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα, ενώ υπάρχουν βελτιώσεις στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με βάση την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού και τα αιτήματα των αγροτών, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στους εν λόγω τομείς:

Στην ένταξη και των αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στη ΔΕΗ στο ευνοϊκό τιμολόγιο

Στο να βρεθούν λύσεις στο θέμα του Ατάκ

Στο να έρθει πιο μπροστά χρονικά το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, που κανονικά θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2026.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τη συνάντηση με τους αγρότες

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός, στην εισαγωγική του τοποθέτηση , ανέφερε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ίδια εισαγωγική τοποθέτηση, επισήμανε πως « με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο της διακομματικής επιτροπής την οποία έχει συστήσει για τον πρωτογενή τομέα «και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις. Αρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, «άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει» σημείωσε.