Όλγα Δάλλα: «Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την Κωνσταντοπούλου»

Η Όλγα Δάλλα, πρώην υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Status FM Θεσσαλονίκης» για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τις ανακατατάξεις που προέκυψαν στο κόμμα μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Η Όλγα Δάλλα σημείωσε πως «θα κάνουμε σωματείο, όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την κυρία Κωνσταντοπούλου», περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Πλεύση Ελευθερίας.

Η κυρία Δάλλα σημείωσε πως «20 γυναίκες που ήρθαν πρώτες στις εκλογικές τους περιφέρειες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις καρατόμησε». Χαρακτηριστικά, στάθηκε σε γυναίκες στις οποίες φέρεται να επιτέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως η Βασιλική Πολύζου, την οποία, όπως είπε, «η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της» και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Όλγα Δάλλα: Κατηγόρησε την Κωνσταντοπούλου για «υποκλοπές»

Η Όλγα Δάλλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, κατηγορήσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «υποκλοπές», υπογραμμίζοντας πως συνεργάτης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς να το γνωρίζει η ίδια.

«Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών» είπε η Όλγα Δάλλα, για να προσθέσει: «Τις μεταξύ μας συνομιλίες μεταξύ εμού και του συντονιστή, του κυρίου Καζαμία, αυτές έχουν ηχογραφηθεί και έχουν παραδοθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου».