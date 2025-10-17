«Οι νεκροί των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα»: Αντίδραση ΠΑΣΟΚ για τη δήλωση του Βασίλη Φεύγα της ΝΔ

Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ότι «οι νεκροί των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα».

Μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ στο Action24, για το ζήτημα με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Φεύγας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Αλλά εκεί πέρα όμως είναι ονόματα παιδιών νεκρών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα το οποίο συνέβη, δεν επέσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, μπορεί να υπάρχει σύγχυση».

Για απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης στελεχών της ΝΔ κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ Βασίλη Φεύγα, στο Action24.

«Η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι υποχρέωση της πατρίδας μας», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Τονίζει ότι «το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπόμνηση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια» και πως «η ελάχιστη αντίληψη ευθύνης επιτάσσει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο παράλογο, εγκληματικό και άδικο».

