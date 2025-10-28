Ο Παύλος Πολάκης για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»

Ο Παύλος Πολάκης σχολίασε την απουσία του μεγαλύτερου μέρους της Αντιπολίτευσης από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Ενώ υπήρξαν εκπρόσωποι όπως η Άννα Διαμαντοπούλου για το ΠΑΣΟΚ, δεν παρευρέθηκαν ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Και σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη «καλά έκαναν και δεν πήγαν». Σε ανάρτησή του μέσα των social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε, ότι «καλά κάναμε και δεν πήγαμε !» και πως «ούτε ο Σαββοπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε».

Πιο αναλυτικά, ο Παύλος Πολάκης έγραψε:

«Όταν η σαπίλα και η μπόχα από τα σκάνδαλα και το φαγοπότι δημόσιου χρήματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ έχει δηλητηριάσει και τον αέρα που αναπνέουμε!!

Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, τον Βορίδη κλπ κλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της ΝΔ, της και καλά "νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς", είναι η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ακροδεξιό λόγο του τύπου:

"Οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες"!!!!!!!

Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου λέει…

Βρε ουστ από δω, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!!

Καλά κάναμε και δεν πήγαμε! Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ!».

Το μήνυμά του συνόδευσε με τη δημοσίευση στιγμιοτύπων που υπενθυμίζουν το τεταμένο κλίμα που υπήρχε, ανάμεσα στον ίδιο και τον Διονύση Σαββόπουλο.

«ΥΓ: στη φωτό 2 θυμίζω την τελευταία φορά που ασχολήθηκα -μετά από αισχρή πρόκληση- με τον εκλιπόντα! (Φλεβάρης του 2019)» σχολιάζει.