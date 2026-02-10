Ποια είναι η Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ο λόγος που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας

Ανεξαρτητοποιήθηκε, από την Πλεύση Ελευθερίας, η Έλενα Καραγεωργοπούλου.

Σχετική επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη, στην ολομέλεια του Σώματος.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές, παραμένοντας κοινοβουλευτικό κόμμα.

Έλενα Καραγεωργοπούλου: Έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, όπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη».

Επίσης, η Έλενα Καραγεωργοπούλου αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.

«Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως σημειώνει, «στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Ποια είναι η Έλενα Καραγεωργοπούλου

Το βιογραφικό της Έλενας Καραγεωργοπούλου αναφέρει:

«Η Έλενα Καραγεωργοπούλου είναι γεννημένη στην Αθήνα το 1970. Το 1993 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και είναι μητέρα ενός παιδιού.

Το 2003 διορίστηκε Συμβολαιογράφος Λαυρίου Αττικής, και ανέλαβε από τον προκάτοχο της ιστορικό αρχείο της πόλης από το έτος 1870.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Από το 2005 έως το 2015 υπήρξε εθελόντρια στο Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών Βούλας.

Από το 2005 έως και το 2007 άσκησε το δικηγορικό της λειτούργημα χωρίς αίσιο αποτέλεσμα, λόγω απόρριψης σε δεύτερο βαθμό (εφετείου), της αγωγής της στο Δικαστήριο της Κριμαίας, για την αναδοχή παιδιού που τελούσε υπό την προστασία του Κράτους της Ουκρανίας, σε ίδρυμα της περιοχής της Συμφερούπολης. Η απόρριψη θεμελιώθηκε στην έλλειψη διακρατικών συμφωνιών των δύο κρατών.

Από το 2017 είναι μέλος του φορέα "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" και μέλος του κινήματος - κόμματος ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Με αρωγό και σύμμαχο την επικεφαλή της Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχειρεί την επαναφορά της νομιμότητας στον Τομέα της Δικαιοσύνης και δίνει μάχη για την εξυγίανση του σώματος των συμβολαιογράφων από υπόδικους και επίορκους, ούσα η μόνη που έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά των παρανόμων πλειστηριασμών.

Κατέβηκε υποψήφια στις Ευρωεκλογές του 2019.

Με τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, εκλέχτηκε βουλεύτρια στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής με την Πλεύση Ελευθερίας».