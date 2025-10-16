ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το 13ώρο με 158 «ναι»

«Πέρασε» από τη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Ψήφισαν υπέρ 158 βουλευτές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΒΟΥΛΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Facebook Twitter
Ολομέλεια της Βουλής / EUROKINISSI
0

Υπερψηφίστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, επί της αρχής και των άρθρων του.

Ο τίτλος του νέου εργασιακού νομοσχεδίου φέρει τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους» και το υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ -πλην του ΣΥΡΙΖΑ που απείχε από την ψηφοφορία- καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα:

  • Υπέρ της αρχής του, σε σύνολο 267 παρόντων βουλευτών, τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 109 βουλευτές καταψήφισαν.
  • Το επίμαχο άρθρο 7, που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον εργαζόμενο, στήριξαν επίσης οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι ενώ καταψηφίστηκε από 110 βουλευτές, σε σύνολο 268 βουλευτών
  • Σημειώνεται ότι αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου συγκέντρωσαν ευρύτερη αποδοχή από 160 μέχρι 230 ψήφους υπέρ.

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αναφέρει το υπουργείο Εργασίας

Διευκρινίσεις για το νέο νομοσχέδιο, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη», παρέχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με 16 ερωταπαντήσεις.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που προέρχεται από την αγορά εργασίας, αφού πολλές από τις ρυθμίσεις του προτάθηκαν από εργαζόμενους και επιχειρήσεις και λύνει πρακτικά ζητήματα, που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά, το νομοσχέδιο απλοποιεί διαδικασίες (καταργεί έντυπα, επιταχύνει και διευκολύνει τις προσλήψεις για όλους), περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, εισάγει ρυθμίσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και ενισχύει τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να έχουμε πιο πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το νέο νομοσχέδιο και η 13ωρη εργασία: Θα εργαζόμαστε μέχρι εξαντλήσεως;

Radio Lifo / Το νέο νομοσχέδιο και η 13ωρη εργασία: Θα εργαζόμαστε μέχρι εξαντλήσεως;

Τι ακριβώς αλλάζει στην καθημερινότητα των εργαζομένων με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που παρουσίασε πρόσφατα το υπουργείο Εργασίας; Η Ντίνα Καράτζιου συζητά με τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Ανδρέα Στοϊμενίδη, τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, το οποίο προβάλλεται από την πολιτική ηγεσία ως μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, ενίσχυσης των εργαζομένων και απλοποίησης των διαδικασιών.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Live-Βουλή: Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική

Πολιτική / Live-Βουλή: Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική

Η παρέμβασή του επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής, με αναφορές στα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
LIFO NEWSROOM
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική / Συζήτηση στη Βουλή σήμερα για την εξωτερική πολιτική: Τι αναμένεται να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τη διεύρυνση της συζήτησης που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για το παλαιστινιακό, σε μια συνολική συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, αποφάσισε ο πρωθυπουργός, με στόχο «να αναπτύξει όλη τη λογική των ελληνικών χειρισμών» σε αυτόν τον τομέα
LIFO NEWSROOM
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Πολιτική / Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να ομονοούμε στα προφανή, η αντιπολίτευση επενδύει σε επαναστατική γυμναστική

Αποσαφήνισε ότι η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου στο Άμυνας
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Όπως το 2023 έτσι και τώρα έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού

Πολιτική / Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Όπως το 2023 έτσι και τώρα έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού

Ο πρωθυπουργός έδωσε το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», στην Εθνική Πινακοθήκη
LIFO NEWSROOM
 
 