Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το 13ώρο με 158 «ναι»

Υπερψηφίστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, επί της αρχής και των άρθρων του.

Ο τίτλος του νέου εργασιακού νομοσχεδίου φέρει τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους» και το υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ -πλην του ΣΥΡΙΖΑ που απείχε από την ψηφοφορία- καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα:

Υπέρ της αρχής του, σε σύνολο 267 παρόντων βουλευτών, τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 109 βουλευτές καταψήφισαν.

Το επίμαχο άρθρο 7, που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον εργαζόμενο, στήριξαν επίσης οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι ενώ καταψηφίστηκε από 110 βουλευτές, σε σύνολο 268 βουλευτών

Σημειώνεται ότι αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου συγκέντρωσαν ευρύτερη αποδοχή από 160 μέχρι 230 ψήφους υπέρ.

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αναφέρει το υπουργείο Εργασίας

Διευκρινίσεις για το νέο νομοσχέδιο, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη», παρέχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με 16 ερωταπαντήσεις.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που προέρχεται από την αγορά εργασίας, αφού πολλές από τις ρυθμίσεις του προτάθηκαν από εργαζόμενους και επιχειρήσεις και λύνει πρακτικά ζητήματα, που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά, το νομοσχέδιο απλοποιεί διαδικασίες (καταργεί έντυπα, επιταχύνει και διευκολύνει τις προσλήψεις για όλους), περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, εισάγει ρυθμίσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και ενισχύει τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να έχουμε πιο πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.