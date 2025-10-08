ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία: Επιστρέφει στην ΚΟ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Βουλής τον Μάρτιο και την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακούστηκε να της λέει «κάνε κανένα παιδί»

φωτ.: Eurokinissi
Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επιστρέφει ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί τον Μάρτιο, έπειτα από απρέπεια εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Βουλής τον Μάρτιο και την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία της από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Κυριαζίδης, ακούστηκε να της λέει «κάνε κανένα παιδί».

Ο βουλευτής της ΝΔ κλήθηκε πολλάκις να ζητήσει συγγνώμη για τη φράση του. Ο κ. Κυριαζίδης πήρε τον λόγο (τρις) και αφού προσπάθησε αρχικά να υποστηρίξει πως ό,τι είπε «εκλήφθηκε διαφορετικά και ότι «δεν προσέβαλε κανέναν», αναγκάστηκε στο τέλος να πει ένα «έκανα λάθος» αφού όμως και πάλι το απέδωσε σε απόπειρα εκμετάλλευσης.

Τη συμπεριφορά του καταδίκασαν τότε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. «Όταν άκουσα αυτή την απρεπέστατη αναφορά η σκέψη μου πήγε στις πολλές γυναίκες που παλεύουν να κάνουν ένα παιδί, σε γυναίκες, οι οποίες δαπανούν από το προσωπικό τους υστέρημα για εξωσωματικές, σε πολλές απόπειρες -συχνά αποτυχημένες- ή σε γυναίκες που απλά επιλέγουν να μην αποκτήσουν παιδί κόντρα στα στερεότυπα, κάτι που είναι απολύτως σεβαστό», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ζητώντας «προσωπικά συγγνώμη» από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ, ο κ. Κυριαζίδης είχε διαγραφεί τότε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

