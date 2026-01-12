Μητσοτάκης: «Με τον Σάντσεθ μιλήσαμε για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισπανίας»

Στη Μαδρίτη βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντήθηκε νωρίτερα, σήμερα, με τον πρωθυπουργό της χώρας Πέδρο Σάντσεθ ενώ αναμένεται να έχει επαφή και με τον Βασιλιά Φελίπε.

Στις κοινές τους δηλώσεις, Κυριάκος Μητσοτάκης και Πέδρο Σάντσεθ στάθηκαν στη σημασία της διμερούς συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία, ενώ τοποθετήθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων, και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου.

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Μαδρίτη, 13 χρόνια μετά την τελευταία επίσημη διμερή επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Και η παρουσία μου εδώ σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια για το νέο έτος, δηλώνει, όπως είπε και ο Πέδρο, τη βούληση να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι πολύ ισχυρές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας, Ισπανίας»

«Μιλήσαμε για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισπανίας, μετά από μια περίοδo κρίσεων», τόνισε επίσης ο Έλληνας πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Ισπανό ομόλογό του.

«Είναι σχέσεις οι οποίες έχουν και ευρωπαϊκό, αλλά έχουν και μεσογειακό αποτύπωμα. Είναι στηριγμένες σε κοινές εμπειρίες, αλλά και σε κοινές αντιλήψεις για το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε και πρόσθεσε πως, «η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μία περίοδο πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας, γεωπολιτικών ανατροπών, εστιών κρίσεων…» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον κ. Σάντσεθ είπε ότι τόνισε τη συμβολή της Ελλάδος στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας μέσω των κάθετων διαδρόμων που δρομολογεί, ενώ αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή είπε ότι, «ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παραμένουμε όλοι προσηλωμένοι στην ειρήνη, στη σταθερότητα, σε αυτή την ευαίσθητη ζώνη. Στηρίζουμε την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης. Προσβλέπουμε στην ταχεία μετάβαση στη δεύτερη φάση και ταυτόχρονα θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς ως αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει μακροπρόθεσμη ασφάλεια».

«Ελλάδα και Ισπανία είναι δύο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και ανακάμπτουν δυναμικά ύστερα από μια μακρά περίοδο κρίσεων. Και μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους πολίτες», ανέφερε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το αυξημένο κόστος ζωής πολιορκεί όλες τις χώρες τις Ευρώπης. Εκτός από την ανάγκη στοχευμένων πολιτικών πρέπει να συζητήσουμε για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανένα πίσω» είπε ο κ. Μητσοτάκης ευχαριστώντας τον κ. Σάντσεθ για τα καλά του λόγια για την βοήθεια που έδωσε η Ελλάδα στην Ισπανία πέρσι στις πυρκαγιές.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι δηλώσεις του Σάντσεθ

Καλωσορίζοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό, o Πέδρο Σάντσεθ, είπε πως Ελλάδα και η Ισπανία «μοιροιραζόμαστε καλές σχέσεις, αλλά και πολύ καλά οικονομικά δεδομένα. Η Ελλάδα πέρασε από το να υποφέρει την κρίση του ευρώ στο να προεδρεύει σήμερα».

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ (Mercosur) είπε ότι όσοι θέλουν να παραμείνουν ανοιχτοί στις οικονομίες τους, η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία, μεγαλύτερη συνεργασία με αυτή την περιοχή, την Νότια Αμερική και την Καραϊβική. «Μιλάμε για τέσσερα δισ. δασμούς για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και για μια συνεργασία διαπεριφερειακή, που θα επιτρέψουν να οικοδομηθεί η κοινή ευημερία», είπε.

«Μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας η οποία συμβαίνει σχεδόν παράλληλα, αντιμετωπίζοντας και το εξωτερικό μας χρέος. Οπότε κανείς πια δεν μιλά για κίνδυνο για την Ελλάδα ή για την Ισπανία», ανέφερε.

Εξήγησε πως, «είμαστε τα νότια σύνορα της Ένωσης και διαθέτουμε έναν πλήρως λειτουργικό αμυντικό μηχανισμό, καθώς και μέτρα για την μετανάστευση, γιατί αυτή η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι».

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για τις κοινωνίες της Μεσογείου είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. «Η Ισπανία υποφέρει από τα αποτελέσματά της. Το προηγούμενο καλοκαίρι η Ισπανία υπέφερε από καταστροφικές πυρκαγιές και υποδεχθήκαμε τους Έλληνες πυροσβέστες, που μας βοήθησαν. Είναι εξαιρετικός ο επαγγελματισμός με τον οποίο συνεργάστηκαν με τους Ισπανούς», είπε.

«Και οι δύο χώρες, επιμένουμε πολύ στο εξής: να μιλάμε για δημοκρατία, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή ασπίδα ασφάλειας και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κοινωνικά μέσα. Αυτό που επίσης επιζητούμε είναι να υπάρχει μια ασπίδα προστασίας για τα παιδιά και τους νέους μας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική δικτύωση», προσέθεσε ο κ. Σάντσεθ.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, oλόκληρη την ελληνική αντιπροσωπεία και εσένα προσωπικά Κυριάκο, που κάνατε τον κόπο να έρθετε ως εδώ», είπε κλείνοντας.