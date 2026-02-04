Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα έχει ισχυρή θέση στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη (4/2) στην παρουσίαση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας της Ελλάδας, και ειδικότερα του προγράμματος «The Greek AI Accelerator».

Η σχετική εκδήλωση διοργάνωσε η Endeavor Greece και πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι 21 ελληνικές startups οι οποίες επελέγησαν ώστε να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης, της εταιρείας OpenAI και της Endeavor Greece.

Οι προκριθείσες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία, εργαλεία, δίκτυα και χρηματοδότηση ώστε να αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους στην υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την ενσωμάτωσή της σε υπηρεσίες που αναπτύσσουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι αναφορές του στην τεχνητή νοημοσύνη και την επιρροή της στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με νέους σε ηλικία που έχουν ιδρύσει νεοφυείς επιχειρήσεις εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις ιδέες που γίνονται πράξη στον τομέα αυτό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να μετατρέψουν μια ιδέα σε ένα μεγάλο πρότζεκτ που προσφέρει σε ελληνικές εταιρείες πρόσβαση σε προχωρημένα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Από το 2019 στηρίζουμε την προσπάθεια να αναπτυχθεί το μοντέλο, ώστε να μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε ελληνικά start-ups, με μεγαλύτερη πρόσβαση σε υποδομές και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που θα καθορίζει με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι όχι», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε πλήρως την ενιαία αγορά, προωθώντας πρωτοβουλίες και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σε άλλες χώρες. Χαίρομαι και συγκινούμαι όταν βλέπω τον δυναμισμό αυτού του οικοσυστήματος, έχουμε τα κεφάλαια και τους φορείς που μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμα η εκπαίδευση της νέας γενιάς στη διαχείριση του χρήματος μπορεί να έχει και θετικό αντίκτυπο αναφέροντας ως παράδειγμα ότι ελάχιστοι νέοι γνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχει η πρακτική κάποιων εργοδοτών τους να πληρώνονται «μαύρα».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ευρώπη δυστυχώς υπολείπεται των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανταγωνιστικότητα. «Προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό πρέπει η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να απλοποιηθεί το υπερ-γραφειοκρατικό πλαίσιο» σημείωσε προσθέτοντας ότι απαιτείται «ριζική απλοποίηση της γραφειοκρατίας.

Καταλήγοντας τόνισε ότι η η υπεύθυνη χρήση η Τεχνητικής Νοημοσύνης «πρέπει να είναι εργαλείο που δεν θα υποκαστήσει τον άνθρωπο αλλά θα τον βοηθήσει».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ