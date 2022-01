Μega εμβολιαστικό κέντρο για τον εμβολιασμό παιδιών κατά της covid-19 σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ1 η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Κάλεσε μάλιστα τους παιδιάτρους να βοηθήσουν ώστε να αυξηθούν οι εμβολιαστικές γραμμές για τα παιδιά.



«Προσπαθούμε να κάνουμε mega εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά ώστε να εμβολιαστούν με ασφάλεια. Έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις για ραντεβού, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πραγματικά θέλουμε να αυξήσουμε τις γραμμές και θα το κάνουμε. Άρα πολύ γρήγορα και οι γονείς και τα παιδιά θα έχουν κλεισμένο ραντεβού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε ότι σε δύο με τρεις εβδομάδες τα πράγματα θα είναι καλύτερα αλλά πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κρατήσουμε τις μάσκες και όλα τα μέτρα προστασίας, και να σπεύσουμε να κάνουμε την τρίτη δόση», καθώς, όπως είπε η κυρία Γκάγκα, φαίνεται ότι η αναμνηστική δόση προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την παραλλαγή "Όμικρον" - η οποία στους νεότερους φαίνεται πως περνάει γρήγορα.

Αναφορικά με την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, διευκρίνισε ότι αυτή παρατηρείται σε απλές κλίνες και όχι στις ΜΕΘ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία από τις νέες εισαγωγές δεν υπάρχουν περιστατικά με τη μετάλλαξη "Όμικρον". Επανάλαβε ότι σχεδόν το 90% των ασθενών σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι.

Σχετικά με τα self test, είπε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις ενώ μέχρι χθες ήταν αδιάθετα 2 εκατομμύρια σε φαρμακαποθήκες: «Όποια φαρμακεία μας είπαν ότι τελείωσαν τα self test τους έγινε από την εφοδιαστική αλυσίδα νέα τροφοδότηση, δεν λείπουν τα self test, υπάρχουν».

Εκτίμησε ότι με τα self test των παιδιών για να πάνε σχολείο, θα βρεθούν περισσότερα θετικά κρούσματα, «πιθανότατα όμως η θετικότητα δεν θα είναι μεγαλύτερη». Εξήγησε ότι η θετικότητα είναι μεγάλη τις ημέρες των αργιών, καθώς οι περισσότεροι που κάνουν test έχουν συμπτώματα. Έφτασε στο 20% και 24%, ενώ τις άλλες μέρες η θετικότητα είναι στο 10%, «και πάλι υψηλή όμως», είπε η Μ. Γκάγκα.

Σχετικά με την πενθήμερη καραντίνα η αν.υπουργός Υγείας είπε ότι είναι μια διεθνής σύσταση, διότι φαίνεται ότι ειδικά στην παραλλαγή "Όμικρον" τα συμπτώματα λήγουν σε δυο-τρεις μέρες. Εννοείται, συμπλήρωσε, αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά και συνεχίζει να έχει συμπτώματα δεν πάει στη δουλειά του, για προστασία δική του και των συναδέλφων του.