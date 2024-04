Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παρευρεθεί στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής αυτό το διήμερο, οι συζητήσεις των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικεντρωθούν μεταξύ άλλων θέματα οικονομίας και ανταγωνιστικότητας αλλά και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα στο τραπέζι των συζητήσεων θα είναι θέματα όπως οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η ανθρωπιστική κρίση και ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας, η πρωτοφανής επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ αλλά και οι σχέσης της Ένωσης με την Τουρκία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ

Λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου και μετά την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου για την κατάσταση την Μέση Ανατολή, σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, προτρέποντας παράλληλα όλους να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε πως «I strongly condemn the attacks launched by Iran against Israel. Αny escalation is a threat to regional stability and security. We stand with Israel and urge all sides to show restraint».

Ανεπίσημη μετάφραση: «Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση».