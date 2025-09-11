Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας για την επικείμενη ομιλία του στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και για την πρόσφατη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ερωτώμενος για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Τέτοιον αυτοεξευτελισμό κόμματος δεν τον περίμενα ούτε εγώ... και τώρα να μιλάμε για νέο πατριωτισμό, όταν εγώ τα έλεγα με έλεγαν δεξιό εκεί μέσα».

Σχετικά με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης απάντησε χαρακτηριστικά πως «δεν είδαμε δυναμική καν στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του».

«Δεύτερον δεν είδαμε κάτι φρέσκο. Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω υπάρξει απόλυτα ξεκάθαρος και ως προς εκείνον για τον νέο φορέα. Κάποιοι κατάφεραν να διαλύσουν μία αξιωματική αντιπολίτευση που αυτή την στιγμή θα μπορούσε να περνάει και τη ΝΔ. Δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε τον χρόνο. Έχουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, δεν είναι λαϊκιστικό – παροχολογικό, είναι ρεαλιστικό – ορθολογικό. Κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια», πρόσθεσε μιλώντας στο Mega.

Ξεκαθάρισε επίσης πως στην περίπτωση που Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα, δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί μαζί του.

ΔΕΘ: «Θα παρουσιάσουμε ένα νέο μοντέλο για το πώς θα πρέπει να αλλάξει η χώρα»

«Αύριο θα είμαι στη ΔΕΘ και θα μιλήσω. Δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα. Θα εστιάσουμε σε όλα, δεν φτάνει μόνο το κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής. Λένε για το νέο παραγωγικό μοντέλο και σκέφτομαι: ποιοι θα το προτείνουν; Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους; Αυτοί που δεν έχουν παραγάγει τίποτα στην ζωή τους, θα μας πουν τι να παράγουμε; Η φιλοσοφία μου είναι ότι η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία και οι πολιτικοί να την αφήσουν ήσυχη. Αυτό χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, από το πώς εκλέγουμε τους βουλευτές μας μέχρι και το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Μιλάω και για αλλαγή του εκλογικού νόμου», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης.

«Δεν είναι ντροπή, που κάθε κυβέρνηση με 151, αλλάζει τον εκλογικό νόμο; Πώς γίνεται να έχουμε μία τέτοια αστάθεια; Αύριο 7.30 με 8.30 το βράδυ θα ακούσετε ένα τελείως νέο σύστημα. Έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας. Η ποιότητα της δημοκρατίας είναι χαμηλή, το βλέπουμε συνέχεια και οι επιχειρήσεις έχουν απαυδήσει από αυτά που συμβαίνουν στην χώρα. Γιατί πληρώνονται αυτοί που εκπροσωπούν τον λαό... Δυστυχώς ο κόσμος λέει ότι 'ξέρει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα'. Όλοι μου λένε 'γιατί έμπλεξες με αυτό το πράγμα'. Αν γύριζα τον χρόνο θα ασχολιόμουν με την πολιτική αλλά για άλλους λόγους. Πριν από δυο χρόνια που κατέβαινα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επειδή πίστευα ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό. Αγαπώ την πατρίδα μου και στο Επικρατείας εθελοντής ήμουν στην ένατη θέση, δεν μπήκα για να γίνω αρχηγός κόμματος», κατέληξε.