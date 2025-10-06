Η πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

Λίγη ώρα μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα και λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις.

Ο επικεφαλής του κόμματος προσήλθε χαμογελαστός στη Βουλή, ωστόσο, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, επέλεξε να μην κάνει κανένα σχόλιο, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος.

Η στάση του κ. Φάμελλου ερμηνεύεται ως επιφυλακτική αναμονή απέναντι στις πολιτικές συνέπειες της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα από το Κοινοβούλιο, που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, στην ανακοίνωση της παραίτησής του, απηύθυνε μήνυμα ενότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσοι πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, είχε δηλώσει πως η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα παραμένει σταθερή και ενιαία: «Ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα. Δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό· προσθέσεις θέλουμε. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης ή διάσπασης».

Η επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να τηρήσει σιγή μετά την ανακοίνωση της παραίτησης δείχνει ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί στάση αναμονής, ενόψει των επόμενων κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα και των αναμενόμενων ανακατατάξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς.