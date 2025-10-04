Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα σε ερώτηση για το εάν θα κάνει νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση από Έλληνα φοιτητή της Σορβόννης, για το εάν σκοπεύει να δημιουργήσει νέο κόμμα.

Με αφορμή την ομιλία του στο Παρίσι με θέμα «Είναι η Ευρώπη μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;», ο πρώην πρωθυπουργός, επισήμανε την ανάγκη για μια «άλλη Ευρώπη» η οποία θα είναι, όπως τόνισε «βιώσιμη, δίκαιη και ανταγωνιστική στον διεθνή καταμερισμό».

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε σε ένα - στην πλειονότητά του γαλλικό - φοιτητικό κοινό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μια «προοδευτική στροφή» και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε, ότι: «Η Ευρώπη δεν είναι μία ήπειρος χωρίς ηγεσία. Είναι μία ήπειρος με λάθος ηγεσία. Νεοσυντηρητική, νεοφιλελεύθερη, άτολμη και ανεπαρκής. Μία ηγεσία που πηγαίνει με κλειστά μάτια στα βράχια» και λίγο αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι «αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη διεθνή σκηνή ξεπερνούν κάθε φαντασία» με τον άνεμο να φυσάει, όπως είπε, προς την κατεύθυνση «του αυταρχισμού, της γεωπολιτικής ανασφάλειας και των ακραίων ανισοτήτων».

Για την οικονομική, ενεργειακή, κλιματική και προσφυγική κρίση

Εστιάζοντας στον κίνδυνο να ενισχυθεί η δύναμη της Ακροδεξιάς και να εξαπλωθεί στην Ευρώπη, σχολίασε ότι «βρισκόμαστε σε μία εποχή πολυκρίσης που οδήγησε σε ανασφάλεια και σε μία βαθύτατη αμφισβήτηση της δυνατότητας των δυτικών κρατών να προστατέψουν τους πολίτες τους». Αναφερόμενος στη συνέχεια, στην οικονομική, ενεργειακή και κλιματική κρίση που πλήττουν ταυτόχρονα την Ευρώπη, όπως και στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως ένα «εκρηκτικό μείγμα» που έχει οδηγήσει σε «μία βαθιά κοινωνική δυσφορία απέναντι σε ολόκληρο το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για το δημογραφικό, τον Τραμπ και τη Γάζα

Όσο για τη δημογραφική κρίση που σκιάζει την Ευρώπη, την οποία χαρακτήρισε υπαρξιακή, ο Αλέξης Τσίπρας την ξεχωρίζει ως μία «κρίση ελπίδας και προσδοκιών». Σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά ζητήματα ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι «γυρνάμε ξανά στην εποχή όπου το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί σημείο αναφοράς», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι «αυτό που μετράει στον κόσμο είναι το δίκιο του ισχυρού» και με την Ευρώπη να εμφανίζεται παντελώς ανίκανη να οικοδομήσει μία κοινή εξωτερική πολιτική και μια πολιτική ασφάλειας. «Ακόμα και στην περίπτωση της γενοκτονίας στη Γάζα η ΕΕ δε βρήκε συνολικά το θάρρος να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ παρά την ορθή επιλογή πολλών χωρών για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Κατά τα χρόνια που κυβερνά η Δεξιά μειώθηκαν τα εισοδήματα των πιο φτωχών»

Επιστρέφοντας στην ελληνική οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, αναφέροντας, ότι «η Αριστερά ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας όταν η οικονομία είχε χάσει το 25% του Α.Ε.Π. και αντιμετώπιζε ανθρωπιστική κρίση», λέγοντας ταυτόχρονα ότι «καταφέραμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από αυτή την κρίση, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και να ρυθμίσουμε το χρέος της, προστατεύοντας τους πιο αδύναμους». «Πολλοί λένε ότι η Αριστερά δεν θα έπρεπε να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο και ότι έπρεπε να το αφήσει στην Δεξιά» σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος επιθυμεί μία Αριστερά «που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες, που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται στο να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα πολλών». Άσκησε κριτική «στη διακυβέρνηση της Δεξιάς» στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «κατά τα χρόνια που κυβερνά μειώθηκαν τα εισοδήματα των πιο φτωχών και αυξήθηκαν τα εισοδήματα των πιο πλούσιων».

Τι απάντησε για το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Έλληνας φοιτητής έκανε στον Αλέξη Τσίπρα μία ερώτηση που απασχολεί περισσότερο τους τελευταίους μήνες και δεν αφορά κάτι πέρα από το ενδεχόμενο να επιστρέψει ηγούμενος νέου κόμματος. Ερωτήθηκε ακόμη, για το πώς τοποθετείται στο ζήτημα της ενότητας των αριστερών κομμάτων.

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι «η συζήτηση αυτή στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην μου».

«Αφουγκράζομαι», συνέχισε, «στην παρούσα φάση τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από κάτω και όχι εκ των άνω».

Κατέληξε, λέγοντας ότι «η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμένουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης».