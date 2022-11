To Documento δημοσιεύει λίστα με «στόχους παρακολούθησης»

Λίστα με «στόχους παρακολούθησης» δημοσιεύσει στο αυριανό φύλλο της η εφημερίδα «Documento», από πηγές που δεν έχει διασταυρώσει η LIFO.

«Αυτούς παρακολουθούσε», είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και από κάτω έχει μία λίστα ονομάτων, μεταξύ των οποίων του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, υπουργών της ΝΔ αλλά και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά, τα ονόματα που αναφέρει το πρωτοσέλιδο του Documento: «Αντώνης Σαμαράς, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκος Δένδιας, Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Σπίρτζης, Άδωνις Γεωργιάδης, Ευγενία Μανωλίδου, Βασίλης Κικίλιας, Τζένη Μπαλατσινού, Όλγα Κεφαλογιάννη, Αλέξης Παπαχελάς, Λάκης Λαζόπουλος».

Ανάρτηση για το αυριανό φύλλο της εφημερίδας έκανε και η ευρωβουλευτής Σοφί Ι’ντ Φελντ, εισηγήτρια της επιτροπής Pega του ευρωκοινοβουλίου για τις παρακολουθήσεις με παράνομα λογισμικά.

«Αύριο το Documento θα δημοσιεύσει μια μεγάλη λίστα ατόμων που έγιναν στόχος με το Predator. Προετοιμαστείτε», έγραψε. Η ίδια ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της επιτροπής Pega που επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες την Ελλάδα και την Κύπρο.

Tomorrow Documento is set to publish a long list of persons targeted with #Predator. Buckle up. @EP_PegaInquiry https://t.co/qFn9OvhIhv