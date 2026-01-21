Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα 16,5 μονάδων για τη ΝΔ - Η γνώμη των πολιτών για κόμμα Καρυστιανού

Πρώτη ως προς την εκτίμηση ψήφου ανέρχεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση Pulse που πραγματοποιήθηκε για τον ΣΚΑΪ, διατηρώντας προβάδισμα 16,5 μονάδων.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων, στην εκτίμηση ψήφου, στη νέα δημοσκόπηση της Pulse διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία, 29,5%

ΠΑΣΟΚ, 13%

Πλεύση Ελευθερίας, 10%

Ελληνική Λύση, 9,5%

ΚΚΕ, 8%

ΣΥΡΙΖΑ, 5,5%

Φωνή Λογικής, 4%

ΜέΡΑ 25, 3%

ΝΙΚΗ, 2%

Νέα Αριστερά, 2%

Κίνημα Δημοκρατίας, 2%

Δημοσκόπηση Pulse: Η γνώμη των πολιτών για κόμμα Καρυστιανού

Στο ερώτημα σχετικά με τα νέα κόμματα, που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, το 54% εκείνων που ψηφίζουν «άλλο κόμμα» αντιμετωπίζουν θετικά το κόμμα Καρυστιανού και το 11% βλέπουν θετικά το κόμμα Τσίπρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, θετικά ή με ενδιαφέρον αντιμετωπίζει το 31% το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το αντίστοιχο άθροισμα είναι 19% για το «κόμμα Τσίπρα», ενώ ήταν στο 21% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας. Στο 10% (από 14% τον Δεκέμβριο) μειώθηκε το ενδιαφέρον για ένα κόμμα Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε κινήσεις τέτοιου είδους.

Άξιο αναφοράς σχετικά με τη «διαρροή ψήφων» από άλλα κόμματα, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού καταγράφουν «μικρή διείσδυση» μεταξύ εκείνων, που προτίθενται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Όμως, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, 12% βλέπει θετικά το κόμμα Καρυστιανού και 9% το κόμμα Τσίπρα.

Παράλληλα, το κόμμα Καρυστιανού παίρνει 20% θετικής γνώμης μεταξύ των ψηφοφόρων της Πλεύσης και 11% μεταξύ της γκρίζας ζώνης που φτάνουν στο 16,5% στο σύνολο.

Αντίστοιχα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει 48% θετικές γνώμες μεταξύ εκείνων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, αλλά και η Μαρία Καρυστιανού έχει 23%.