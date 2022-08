Δένδιας: «Δύσκολος γείτονας η Τουρκία» -Σύντομο τετ α τετ με Τσαβούσογλου

«Δύσκολο γείτονα» ο οποίος μονίμως δημιουργεί προβλήματα στη Μεσόγειο χαρακτήρισε την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Mιλώντας στο «2022 Bled Strategic Forum» στο Μπλεντ της Σλοβενίας, ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, τόνισε για τις τουρκικές προκλήσεις: «Κάποια στιγμή ονειρεύτηκα ότι είμαι ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου αλλά όταν ξύπνησα παρέμεινα υπουργός της Ελλάδας, που πρέπει να είναι δίπλα σε ένα δύσκολο γείτονα την Τουρκία με πλήρη αστάθεια στη Μεσόγειο που δημιουργεί μονίμως προβλήματα».

Τετ α τετ Δένδια-Τσαβούσογλου

Ο Νίκος Δένδιας, κατά την προσέλευσή του στο φόρουμ, είπε σε Έλληνες δημοσιογράφους ότι η «η Ελλάδα πάντοτε συνυπογράφει κάθε προσπάθεια που κατατείνει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, εξού και η παρουσία μας σήμερα εδώ».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε, μάλιστα, και ένα σύντομο τετ α τετ με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Είχα σύντομο κοινωνικό χαιρετισμό με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας M.Cavusoglu στο περιθώριο του “2022 Bled Strategic Forum" - Ι had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of today's #BSF2022. pic.twitter.com/xiquqHWHfO