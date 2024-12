Βρυξέλλες: Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η οποία διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Γεραπετρίτης και Φιντάν επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία του επόμενου βήματος στον ελληνοτουρκικό διάλογο, δηλαδή το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει αυτήν τη φορά στην Άγκυρα, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία- ενδεχομένως στις αρχές Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο του ΑΣΣ θα πραγματοποιηθεί και η επόμενη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν.

