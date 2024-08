Τουρίστες αποτύπωσαν το λιώσιμο των παγετώνων των Άλπεων μέσα σε 15 χρόνια

«Βάλαμε τα κλάματα»: Αυτό ήταν το σχόλιο Βρετανών τουριστών που μετά από 15 χρόνια επισκέφθηκαν ξανά τους παγετώνες των Άλπεων στην Ελβετία, όπου όμως διαπίστωσαν πως είχαν λιώσει.

Η ανάρτηση του ζευγαριού από το Μπρίστολ της Βρετανίας έχει γίνει viral όπως διπιστώνει ο Guardian, προκαλώντας δέος με τις «δραματικές» αλλαγές στις Άλπεις. Τις φωτογραφίες δημοσίευσε στον λογαριασμό του ο τουρίστας, βάζοντας δίπλα δίπλα μία φετινή και μία από το ίδιο σημείο, αλλά πριν από 15 χρόνια.

Ο Ντάνκαν Πόρτερ, προγραμματιστής λογισμικού από το Μπρίστολ, δημοσίευσε τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο ίδιο σημείο στον παγετώνα του Ροδανού τον Αύγουστο του 2009 και τον Αύγουστο του 2024. Ο λευκός πάγος που γέμισε το φόντο έχει συρρικνωθεί για να αποκαλύψει τον γκρίζο βράχο. Μια κάποτε μικρή λιμνούλα στο κάτω μέρος της εικόνας, αόρατη στην αρχική, πλέον έχει γιγαντωθεί.

«Δεν θα πω ψέματα, με έκανε να κλάψω», είπε ο Πόρτερ στη viral ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum