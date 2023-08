Σπάνιο ροζ πουλί εντοπίστηκε στο Ουισκόνσιν - Για πρώτη φορά εδώ και 178 χρόνια

Σπάνιο ροζ πουλί εντοπίστηκε στο Ουισκόνσιν για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια, σκορπώντας ενθουσιαμό στους ορνιθοπαρατηρητές.

Ροζ χουλιαρομύτα - ένα μακρόστενο πουλί με φαρδύ, επίπεδο ράμφος και χαρακτηριστικό χρώμα - εντοπίζεται, το τελευταίο διάστημα στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας.

Τα ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι ένα πουλί του είδους είχε βρεθεί νεκρό στην πολιτεία το 1845. Έκτοτε, φέτος είναι η πρώτη φορά που κάποιος βλέπει - νεκρό η ζωντανό - το ροζ ιπτάμενο στην περιοχή.

Τα πουλιά αυτά συνήθως περνούν το χρόνο τους σε θερμότερα, νότια κλίματα κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού, όπως η νοτιοανατολική Φλόριντα και το νοτιοδυτικό Τέξας. Συναντώνται, επίσης, συχνά σε μέρη της Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής.

Today was an unforgettable day! Spotted the first Roseate Spoonbill in over 150 years in Wisconsin with fellow birders! 😱 Such a rare visitor to the Badger State! Respectfully cropped images to cherish this incredible encounter. #WiscoBirder #BirdTwitter 📷🦩👐🏾🖤 pic.twitter.com/D61qDDcLDQ

Δεν είναι σαφές πώς ή γιατί κατέληξε στο Ουισκόνσιν, αλλά εθεάθη μαζί με άλλα υδρόβια πουλιά στην περιοχή Ken Euers και το Cat Island. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν το τελευταίο διάστημα μπορεί να το ώθησαν προς την περιοχή.

Ο Logan Lasee, κάτοικος της περιοχής του Green Bay, ήταν ο πρώτος που εντόπισε τη ροζ χουλιαρομύτα και μετά από μία προσεκτική ματιά κατάλαβε ότι έχει να κάνει με κάτι σημαντικό.

Ενθουσιασμένος από το σπάνιο θέαμα, κάλεσε συναδέλφους του που ασχολούνται με τα πουλιά, συμπεριλαμβανομένου ενός βιολόγου της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ. Τότε επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες του.

«Το να βρίσκεις τέτοια πουλιά είναι κάτι σαν κυνήγι θησαυρού» σημείωσε άλλο άτομο.

Rare bird alert! After receiving a tip from a couple of birding friends my husband and I were able to observe and photograph a Roseate Spoonbill in Green Bay, Wisconsin ❤️ This is the first confirmed sighting in Wisconsin since 1845😲 #birdwatching #birding #birdlovers #Saturday pic.twitter.com/C0ZhVKc9Ji