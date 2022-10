SOS από τα Ηνωμένα Έθνη για τη λεοπάρδαλη του χιονιού: Έχουν απομείνει λίγες χιλιάδες

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό της παράνομης λαθροθηρίας και διακίνησης της λεοπάρδαλης του χιονιού, ένα είδος ζώου που απειλείται με εξαφάνιση.

Έχουν απομείνει μόνο 4.000 – 7.500 λεοπαρδάλεις του είδους, παγκοσμίως, όπως προειδοποίησε ο ΟΗΕ στο Twitter. «Βοηθήστε ώστε να διαδοθεί η ανάγκη να τερματιστεί η παράνομη λαθροθηρία και διακίνηση για την προστασία αυτών των απειλούμενων αιλουροειδών».

There are only 4,000-7,500 snow leopards left in the world.



On Sunday's #SnowLeopardDay, help spread the word on the need to end illegal poaching & trafficking to protect these endangered cats.