Σε ρόλο «εξολοθρευτή» της ρύπανσης ο Σβαρτζενέγκερ: «Να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο απ’ ότι τον βρήκαμε»

«Ο καθένας από τα 1,4 δισεκατομμύρια των Καθολικών μπορεί να γίνει σταυροφόρος του περιβάλλοντος» δήλωσε μεταξύ άλλων

Φωτ.: X
«Ο Σβαρτζενέγκερ στο Βατικανό σε αποστολή για να εξολοθρεύσει τα ορυκτά καύσιμα» γράφει το Reuters.

Ο Άρνολντ Σβατζενέγκερ επισκέφθηκε σήμερα το Βατικανό προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες του πάπα Λέοντα να ενθαρρύνει τους παγκόσμιους ηγέτες να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουν την πράσινη μετάβαση.

«Ο καθένας από τα 1,4 δισεκατομμύρια των Καθολικών μπορεί να γίνει σταυροφόρος του περιβάλλοντος και να μας βοηθήσει να εξολοθρεύσουμε τη ρύπανση» είπε ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ηθοποιός και bodybuilder, κάνοντας ευθεία αναφορά στον ρόλο του «Εξολοθρευτή» που ερμήνευσε σε σειρά ταινιών.

«Ο Θεός μας έστειλε σε αυτόν τον κόσμο για να τον αφήσουμε σε καλύτερη κατάσταση απ’ ότι τον κληρονομήσαμε» είπε ο Σβαρτζενέγκερ, που είναι Καθολικός, γεννημένος στην Αυστρία. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που η Καθολική Εκκλησία και το Βατικανό εμπλέκονται σε αυτό, επειδή χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους», πρόσθεσε.

Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ: Υπέρμαχος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ο Σβαρτζενέγκερ, που είναι επί μακρόν υπέρμαχος του αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έδωσε συνέντευξη Τύπου ενόψει τις τριήμερης συνόδου που θα διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα στο Βατικανό για το θέμα, όπου και ο ίδιος θα εκφωνήσει ομιλία, μαζί με τον ποντίφικα.

Το τριήμερο συνέδριο συμπίπτει με τη 10η επέτειο από τη δημοσιοποίηση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού εγγράφου του πρώην πάπα Φραγκίσκου, του πρώτου που ασπάστηκε την επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή και προέτρεψε τις χώρες να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα.

Ο Λέων, ο πρώτος πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει επίσης, δώσει έμφαση στις περιβαλλοντικές διδαχές της Εκκλησίας.

Περίπου 400 θρησκευτικοί ηγέτες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση στο Βατικανό. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος της Βραζιλίας, ο διευθυντής του συνασπισμού «Πίστη για τη Γη» του ΟΗΕ και ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα.

Ο Μάινα Τάλια, ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής του Τουβάλου, ενός νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού, είπε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του ήδη αντιμετωπίζει δραματικές συνέπειες από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μακρινό σενάριο. Ήδη πνιγόμαστε. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από την κατεπείγουσα παγκόσμια αλληλεγγύη», είπε.

