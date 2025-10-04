Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: 5 πράγματα που ίσως δεν ξέρατε για το πώς ξεκίνησε

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου.
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των ζώων και την καλή διαβίωση.
Γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την πίστη ή την πολιτική ιδεολογία.
Μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης, μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται πάντα ως αισθανόμενα όντα και θα υπάρχει ευγένεια πάντα για την καλή διαβίωσή τους.
Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων είναι να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος για όλα τα ζώα.
Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που ενώνει το κίνημα για την προστασία των ζώων.
Επικεφαλής και σημαντικός χρηματοδότης είναι το ίδρυμα Naturewatch από το 2003, ένα ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Εορτάστηκε πρώτη φορά το 1929
- Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων προέρχεται από τον Χάινριχ Τσίμερμαν, ο οποίος οργάνωσε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 24 Μαρτίου 1925 στο Αθλητικό Παλάτι στο Βερολίνο της Γερμανίας. Πάνω από 5.000 άτομα παρευρέθησαν σε αυτή την πρώτη εκδήλωση.
- Η εκδήλωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου, για να συμπέσει με την ημέρα της γιορτής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη αγίου της οικολογίας, ωστόσο ο χώρος δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ημέρα. Η εκδήλωση εορτάστηκε τελικά, στις 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά το 1929.
- Αρχικά ο θεσμός εορταζόταν μόνο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχοσλοβακία, όπου ζούσε μια μεγάλη Γερμανική μειονότητα μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
- Κάθε χρόνο ο Τσίμερμαν εργαζόταν για την προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων. Και σε ένα Συνέδριο Διεθνούς Προστασίας των Ζώων στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον Μάιο του 1931, πρότεινε την καθιέρωση της 4ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Η πρόταση εγκρίθηκε ως ψήφισμα και έγινε ομόφωνα δεκτή.
- Μερικές φορές γίνεται λανθασμένη αναφορά ότι η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων άρχισε το 1931 στο συνέδριο των οικολόγων στη Φλωρεντία της Ιταλίας, όπου ήθελαν να τονίσουν τη δεινή θέση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.