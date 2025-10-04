ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: 5 πράγματα που ίσως δεν ξέρατε για το πώς ξεκίνησε

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων είναι να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος για όλα τα ζώα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΖΩΩΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των ζώων και την καλή διαβίωση.

Γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την πίστη ή την πολιτική ιδεολογία.

Μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης, μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται πάντα ως αισθανόμενα όντα και θα υπάρχει ευγένεια πάντα για την καλή διαβίωσή τους.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων είναι να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος για όλα τα ζώα.

Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που ενώνει το κίνημα για την προστασία των ζώων. 

Επικεφαλής και σημαντικός χρηματοδότης είναι το ίδρυμα Naturewatch από το 2003, ένα ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Εορτάστηκε πρώτη φορά το 1929

  • Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων προέρχεται από τον Χάινριχ Τσίμερμαν, ο οποίος οργάνωσε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 24 Μαρτίου 1925 στο Αθλητικό Παλάτι στο Βερολίνο της Γερμανίας. Πάνω από 5.000 άτομα παρευρέθησαν σε αυτή την πρώτη εκδήλωση.
  • Η εκδήλωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου, για να συμπέσει με την ημέρα της γιορτής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη αγίου της οικολογίας, ωστόσο ο χώρος δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ημέρα. Η εκδήλωση εορτάστηκε τελικά, στις 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά το 1929.
  • Αρχικά ο θεσμός εορταζόταν μόνο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχοσλοβακία, όπου ζούσε μια μεγάλη Γερμανική μειονότητα μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
  • Κάθε χρόνο ο Τσίμερμαν εργαζόταν για την προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων. Και σε ένα Συνέδριο Διεθνούς Προστασίας των Ζώων στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον Μάιο του 1931, πρότεινε την καθιέρωση της 4ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Η πρόταση εγκρίθηκε ως ψήφισμα και έγινε ομόφωνα δεκτή.
  • Μερικές φορές γίνεται λανθασμένη αναφορά ότι η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων άρχισε το 1931 στο συνέδριο των οικολόγων στη Φλωρεντία της Ιταλίας, όπου ήθελαν να τονίσουν τη δεινή θέση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
 
 
 
Περιβάλλον

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Περιβάλλον / Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Η Ευρώπη χάνει 600 γήπεδα ποδοσφαίρου πράσινης γης την ημέρα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα - Δάση, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα θυσιάζονται για δρόμους, γκολφ και εργοστάσια, απειλώντας το μέλλον του περιβάλλοντος και της τροφής μας
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Περιβάλλον / Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι η κλιματική κρίση και η απώλεια βιοποικιλότητας απειλούν την ευημερία και την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, με το 80% των οικοτόπων σε κακή κατάσταση και τους στόχους του 2030 να ξεφεύγουν από την πορεία τους
LIFO NEWSROOM
Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Περιβάλλον / Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Ο σπανιότητας «ένας στα 30 εκατομμύρια» αστακός γλίτωσε από το μενού και απελευθερώθηκε στο Long Island, αφού εντοπίστηκε σε ένα παντοπωλείο της βόρειας Νέας Υόρκης
LIFO NEWSROOM
Σικάγο: Εκατοντάδες κολύμπησαν για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα στον ποταμό της πόλης

Περιβάλλον / Σικάγο: Εκατοντάδες κολύμπησαν για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα στον ποταμό της πόλης

Το κολύμπι στον ποταμό Σικάγο έρχεται να προστεθεί σε μια διεθνή τάση, καθώς πόλεις όπως το Παρίσι, το Μόναχο και το Άμστερνταμ επαναφέρουν την κολύμβηση στα αστικά ποτάμια τους
LIFO NEWSROOM
Πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για τον «θυμωμένο» και σπάνιο αγριόγατο των Ιμαλαΐων

Περιβάλλον / Πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για τον «θυμωμένο» και σπάνιο αγριόγατο των Ιμαλαΐων

Ο αγριόγατος Παλλάς είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα αιλουροειδή στον κόσμο - Μέχρι πρότινος είχαν καταγραφεί εμφανίσεις του μόνο στο Σικίμ, το Μπουτάν και το ανατολικό Νεπάλ
LIFO NEWSROOM
 
 