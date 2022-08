Νέα Υόρκη: «Μην ανησυχήσετε αν δείτε τους σκίουρους μπρούμυτα»

Κάνει πάρα πολλή ζέστη στη Νέα Υόρκη, πράγμα που μπορεί να σημαίνει για τον πληθυσμό των μικρών θηλαστικών της πόλης: είναι η εποχή που ξαπλώνουν μπρούμυτα, με τα πόδια τεντωμένα.

Αυτή την εβδομάδα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου, και η υπηρεσία πάρκων της πόλης ενημέρωσε τους κατοίκους να μην ανησυχούν για την υγεία των σκίουρων όταν τους βλέπουν να ξαπλώνονται στο έδαφος, με τα πόδια τεντωμένα προς τα πίσω, «όπως κάποιος που κάνει γιόγκα».

«Τις ζεστές ημέρες, οι σκίουροι διατηρούν τη δροσιά τους με το splooting (το τέντωμα, μπρούμυτα) σε δροσερές επιφάνειες για να μειώσουν τη θερμότητα του σώματος», ανέφερε η υπηρεσία στο Twitter.

Οι κοιλιές των σκίουρων έχουν λιγότερο τρίχωμα από άλλα μέρη του σώματός τους, οπότε το splooting τους βοηθά να δροσίζονται, λέει ο Dan Blumstein, καθηγητής στο τμήμα οικολογίας και εξελικτικής βιολογίας του UCLA. Πρόκειται για ένα δημοφιλές τέχνασμα μεταξύ των θηλαστικών που, τις ζεστές ημέρες, ξαπλώνουν κατ' αυτόν τον τρόπο σε δροσερούς βράχους.

