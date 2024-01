Ισπανία: Εκατομμύρια πλαστικά σφαιρίδια ξεβράστηκαν σε ακτές

Εκατομμύρια πλαστικά σφαιρίδια ξεβράστηκαν στις ακτές της Ισπανίας, προκαλώντας περιβαλλοντικές ανησυχίες στη χώρα.

Με φτυάρια και με άλλα εργαλεία εκατοντάδες εθελοντές συγκεντρώθηκαν σήμερα για να καθαρίσουν τις αμμώδεις παραλίες από τα σφαιρίδια.

Γνωστά και ως δάκρυα γοργόνας (mermaid tears) αυτά τα πλαστικά σφαιρίδια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καθημερινών αντικειμένων από μπουκάλια νερού έως σακούλες για ψώνια και είναι γνωστό ότι επιδεινώνουν το πρόβλημα των πλαστικών που καταλήγουν σε ωκεανούς και ποτάμια σε όλο τον κόσμο.

Τα εκατομμύρια αυτά πλαστικά που ξεβράστηκαν στις ισπανικές ακτές προέρχονταν από τουλάχιστον ένα εμπορευματοκιβώτιο. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για πιθανώς «σοβαρές επιπτώσεις», αλλά δεν γνωρίζει ακόμη τον ακριβή αντίκτυπο και αν αυτό θα επηρεάσει την αλιεία.

Οι εικόνες έφεραν μνήμες από τη χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στη Γαλικία, τη διαρροή 63.000 τόνων μαζούτ το 2002 που οδήγησε στο κλείσιμο των πλουσιότερων αλιευτικών ζωνών της Ισπανίας. «Δυστυχώς, όλοι μας θυμηθήκαμε εικόνες από το παρελθόν που θα θέλαμε να έχουμε διαγράψει από τη μνήμη μας», είπε η Μοντέρο.

Εκτιμάται ότι 10 τρισεκατομμύρια πλαστικά συσσωματωμένα με μορφή σβόλων μολύνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα κάθε χρόνο, σύμφωνα με μια έκθεση της μκο Pew Charitable Trusts του 2020.

Η περιβαλλοντική ομάδα Ecologistas en Accion κατήγγειλε την «αδράνεια της περιφερειακής κυβέρνησης δύο εβδομάδες μετά τον εντοπισμό της διαρροής» και σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ανέφερε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά της Toucan Maritime, του Ολλανδού ιδιοκτήτη του σκάφους για περιβαλλοντικό έγκλημα.

