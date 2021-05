Στους 18 ανέρχονται οι ελέφαντες που βρέθηκαν νεκροί στην Ναγκαόν της πολιτείας του Άσαμ στην Ινδία.

Σύμφωνα με τις Αρχές οι ελέφαντες έχασαν τη ζωή τους όταν κεραυνοί έπληξαν προστατευόμενη δασική έκταση.

Τα νεκρά ζώα εντοπίστηκαν από χωρικούς όπου στη συνέχεια ενημέρωσαν τις πολιτειακές Αρχές. Ο επικεφαλής υπουργός της πολιτείας του Άσαμ, Himanta Biswa Sarma, εξέφρασε την ανησυχία του για «τον μεγάλο αριθμό των νεκρών ελεφάντων». Για το περιστατικό έχει διαταχθεί έρευνα.

Στην Ινδία υπάρχουν πάνω από 27.000 ασιατικοί ελέφαντες, εκ των οποίων το 21% βρίσκεται στην πολιτεία του Άσαμ. Είναι η πρώτη φορά, εδώ και είκοσι χρόνια, που στο Άσαμ εντοπίζονται τόσοι πολλοί νεκροί ελέφαντες ταυτόχρονα.

Deeply pained by the death of 18 elephants last night due to massive thunderstorm under Kothiatoli Range in Nagaon. I shall be visiting the site tomorrow morning along with PCCF(wildlife) & senior officials to take stock of the situation as directed by HCM Dr.@himantabiswa. pic.twitter.com/CxHqmUZFtv