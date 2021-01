Μπροστά σε μία ευχάριστη έκπληξη βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ, καθώς είδαν και πάλι στο λιμάνι τα ροζ δελφίνια.

Η επιστροφή των ιδιαίτερων θηλαστικών αποδίδεται στον περιορισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας της covid-19.

Hong Kong’s pink dolphins are returning to their historic habitat after COVID restrictions quieted down waterways 🐬 pic.twitter.com/myx7Hllhrg