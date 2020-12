Εξερράγη πριν από λίγο το ηφαίστειο Kilauea στη Χαβάη, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογική Έρευνας.

Η έκρηξη ξεκίνησε αργά την Κυριακή (τοπική ώρα) και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μέσα στον κρατήρα Halema'uma'u.

Το ηφαίστειο βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων στη Χαβάη και η έκρηξη παρακολουθείται live από κάμερες του παρατηρητηρίου.

Η έκρηξη έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media, με εικόνες και βίντεο από το σημείο.

#BREAKING: Live report from a reliable source on Big Island just went live on Facebook showing lava glow and steam from lava hitting lake inside the caldera ar Kilauea. https://t.co/HTdIonc3yB #Hawaii — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) December 21, 2020

2020 is wild: Earthquake and volcano erupting tonight on the Big Island of #Hawaii.



Video by Ken Boyer captures the eruption from the Halema’uma’u pit crater of the #Kilauea caldera at Hawaii Volcanoes National Park. pic.twitter.com/aW9Eh0u5C2 — KCazares (@cazarespr) December 21, 2020

20 December 2020, ~9:30pm HST- following a two year pause since the end of the massive 2018 #eruption, lava erupts at Halema’uma’u on #Kīlauea.

Image credit Ken Boyer, from his FB live stream at the caldera:https://t.co/MNUg5YVu0L pic.twitter.com/Ao725eF6me — Sarah Wilkinson (@swilkinsoninHI) December 21, 2020





Happening now: a new Kīlauea eruption inside Halemaʻumaʻu. NPS Photo: B.Hayes pic.twitter.com/Mygpuepzrb — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) December 21, 2020

Με πληροφορίες του AssociatedPress/NPS

