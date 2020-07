Μια σπάνια κίτρινη χελώνα εντοπίστηκε στην Ινδία την Κυριακή με το βίντεο του ζώου να γίνεται viral.

Τη χελώνα εντόπισαν για πρώτη φορά οι κάτοικοι στο Balasore και όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, η περίεργη χελώνα μοιάζει περισσότερο με λεμόνι παρά με ερπετό.

Η χελώνα παραδόθηκε σε δασικούς υπαλλήλους και οι ειδικοί της άγριας ζωής ισχυρίζονται ότι είναι πιθανώς μια αλμπίνο μετάλλαξη μιας κοινής χελώνας.

Ο αλμπινισμός είναι ένας τύπος γενετικής διαταραχής όπου υπάρχει μικρή ή καθόλου παραγωγή χρωστικής ουσίας στο δέρμα, τα μάτια και τα μαλλιά, ή ακόμα στη γούνα και τα φτερά των ζώων.

Σύμφωνα με το National Geographic, ο αλμπινισμός είναι σπάνιος, αλλά μπορεί να επηρεάσει πολλά διαφορετικά ζώα.

Μερικά ζώα αλμπίνο μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαβίωσή τους στην φύση. Τα ζώα που δεν είναι θηλαστικά, όπως η χελώνα, μπορούν επίσης να είναι αλμπίνο, αλλά μπορεί να μην φαίνονται εντελώς λευκά επειδή παράγουν άλλες χρωστικές εκτός από τη μελανίνη.

Σε συνέντευξή του στο Asian News International (ANI), ο φύλακας άγριας ζωής Bhanoomitra Acharya είπε ότι ήταν ένα μοναδικό εύρημα.

«Αυτή η χελώνα που διασώθηκε έχει κίτρινο κρανίο και σώμα. Πραγματικά είναι πολύ σπάνια. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια χελώνα στη ζωή μου», είπε.

Μια άλλη σπάνια χελώνα εντοπίστηκε επίσης πρόσφατα στην περιοχή, ανέφερε το πρακτορείο ANI. Τον περασμένο μήνα, μια χελώνα Trionychidae, με μαλακό κέλυφος που συνήθως βρίσκεται στην Αφρική, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική, εντοπίστηκε από έναν ψαρά. Η χελώνα απελευθερώθηκε αργότερα πίσω στην περιοχή όπου βρέθηκε, σύμφωνα με το ANI.

Odisha: A yellow turtle was rescued by locals from Sujanpur village in Balasore district. It was later handed over to Forest Department officials. B Acharya, Wildlife Warden says, "This is a rare turtle, I have never seen one like this." (19.07.20) pic.twitter.com/MWxjLzabyc