Ένα τεράστιο πουλί, που πολλοί βιάστηκαν να πουν πως είναι αετός έχει αρπάξει ένα τεράστιο ψάρι, που επίσης βιάστηκαν να πουν πως είναι καρχαρίας, και πετάει επάνω από παραλία στη Νότια Καλιφόρνια.

Το βίντεο, το οποίο σύμφωνα με το CBS News τραβήχτηκε από την περασμένη εβδομάδα και ανέβηκε αρχικά στον λογαριασμό Twitter Tracking Sharks, έγινε αμέσως viral.

Απεικονίζει ένα τεράστιο πουλί να έχει γραπώσει με τα νύχια του ένα ψάρι, που μοιάζει με καρχαρία και να πετάει πάνω από την παραλία της Μιρτλ.

Το βίντεο δε, τραβήχτηκε από τον 17ο όροφο κτιρίου.

How many of you knew a sharknado was coming next? https://t.co/rc4pKdnYbu