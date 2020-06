Ένα γιγάντιο καλαμάρι, που ήταν ακόμη ζωντανό και έβγαζε μελάνι, βρέθηκε σε ακτή της Νότιας Αφρικής.

Ο Richard Davies, που τράβηξε βίντεο την συνάντησή του με το τεράστιο μαλάκιο, είπε πως προσπάθησε να το κυλίσει πίσω στο νερό αλλά λόγω του βάρους του, αποφάσισε τελικά απλώς να το αφήσει «να πεθάνει με αξιοπρέπεια».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το καλαμάρι ζύγιζε μεταξύ 200 και 300 κιλών.

«Ήταν λυπηρό επειδή έβλεπα πως πεθαίνει», είπε στο News24. «Έβγαζε ακόμη μελάνι και άγγιξα ένα από τα πλοκάμια του, το οποίο ρούφηξε το χέρι μου και βασικά χρειάστηκε να βάλω αρκετή δύναμη για να το απομακρύνω».

Αφού έψαξε στο Google το γιγάντιο πλάσμα γνωστό ως Architeuthis dux στα λατινικά, διαπίστωσε πως το να ξεβραστεί ένα τόσο τεράστιο καλαμάρι στη Νότια Αφρική ήταν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο και «θέαμα που το συναντάς μιας φορά στη ζωή σου».

Σύμφωνα τον Dr Wayne Florence, βιολόγο και επιμελητή των θαλάσσιων ασπόνδυλων στο μουσείο Iziko της Νότιας Αφρικής, τα γιγάντια καλαμάρια βρίσκονται σε βάθη από 300 μέχρι 1.000 μέτρα σε όλους τους ωκεανούς, εκτός από τους πόλους.

Το μουσείο ζήτησε το καλαμάρι ώστε να συμπεριληφθεί στην μεγάλη συλλογή του, που καταγράφει την βιοποικιλότητα της Νότιας Αφρικής.

The latest acquisition of @Iziko_Museums is this Giant Squid (Architeuthis) specimen that washed up in Brittania Bay along the South African West Coast. Thanks to the swift action of the public, @environmentza and the South African National Stranding Network. #GiantSquid pic.twitter.com/RzU0aFgPOL