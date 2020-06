Το νερό της διάσημης λίμνης Μαχαράστρα στη Μπουλντάνα της Ινδίας άλλαξε μυστηριωδώς χρώμα και από πράσινο έγινε ροζ μέσα σε λίγες ώρες.

Η λίμνη, που βρίσκεται περίπου 500 χλμ. από τη Βομβάη είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός και προσελκύει επίσης επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα εθνικό μνημείο γεω-κληρονομιάς, που σχηματίστηκε όταν ένας μετεωρίτης έπεσε στη Γη πριν από περίπου 56.000 χρόνια.

Οι φωτογραφίες της λίμνης που έγινε ροζ μέσα σε λίγες ώρες προσέλκυσε το ενδιαφέρον χρηστών των social media.

Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει χρώμα. Είναι όμως η πρώτη φορά που παρατηρείται τόσο έντονο χρώμα.

Ο Gajanan Kharat, μέλος της επιτροπής διατήρησης και ανάπτυξης της λίμνης δήλωσε ότι η αλατότητα και τα φύκια που υπάρχουν στο νερό μπορεί να είναι υπεύθυνα για αυτήν την αλλαγή.

Είπε ότι η στάθμη του νερού στη λίμνη είναι αυτή τη στιγμή χαμηλή σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια και δεν υπάρχει βροχή ώστε να γεμίσει γλυκό νερό η λίμνη.

«Το χαμηλό επίπεδο νερού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αλατότητα και αλλαγή στη συμπεριφορά των φυκών λόγω των ατμοσφαιρικών αλλαγών. Αυτό μπορεί να είναι ο λόγος για την αλλαγή χρώματος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το χρώμα του νερού άλλαξε εξάλλου», είπε.

