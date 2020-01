Μόλις δύο μήνες μετά τις σοβαρότατες πλημμύρες που βύθισαν τη Βενετία προκαλώντας πλήθος προβλημάτων, τώρα η εικόνα της πόλης είναι ολωσδιόλου διαφορετική με τα κανάλια της να είναι σχεδόν στεγνά λόγω άμπωτης.

Οι βάρκες και οι γόνδολες έχουν σχεδόν «προσαράξει», καθώς η στάθμη των υδάτων έχει μειωθεί δραματικά. Πλέον, σύμφωνα με το BBC, τα κανάλια της «Γαληνοτάτης» μοιάζουν με τάφρους λάσπης ενώ η μετακίνηση στην πόλη έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα για πολλούς.

Exceptionally low tides leave Venice's canals nearly dry just 2 months after floods https://t.co/BtDSeyJPQt pic.twitter.com/MkqdetMiSf