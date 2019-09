Για τις καταστρεπτικές συνέπειες της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προειδοποιεί επιστημονική έκθεση του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα.



Θύματα της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη, οι ωκεανοί και οι παγωμένες ζώνες καταστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα, απειλώντας ολόκληρα τμήματα της ανθρωπότητας, η οποία οφείλει να μειώσει το ταχύτερο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για να περιορίσει τις ζημιές, προειδοποιεί σήμερα μια ανησυχητική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, GIEC).

Άνοδος της στάθμης των ωκεανών, μικρά νησιά που απειλούνται να εξαφανισθούν κάτω από τα κύματα, παγετώνες που εξαφανίζονται... Μερικές από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη «αμετάκλητες», επισημαίνει η ομάδα των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για το κλίμα έπειτα από μια μαραθώνια πενθήμερη συνεδρίαση στο Μονακό.

Δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής της Νέας Υόρκης για το κλίμα, η οποία δεν προκάλεσε την προσδοκώμενη κινητοποίηση, στην εν λόγω έκθεση υπογραμμίζεται πάντως πως η λήψη μέτρων για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. «Όλοι στον κόσμο θα επηρεασθούν από τις αλλαγές που βλέπουμε», λέει ο Μάικλ Μέρεντιθ, ωκεανολόγος της Βρετανικής Ερευνητικής Ομάδας της Ανταρκτικής (British Antarctic Survey) και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης. «Το σημαντικό που προκύπτει από την έκθεση είναι ότι έχουμε μια επιλογή. Το μέλλον δεν είναι προκαθορισμένο», πρόσθεσε.

Οι αλλαγές στους ωκεανούς δεν θα σταματήσουν ξαφνικά με τη μείωση των εκπομπών, όμως ο ρυθμός τους αναμένεται να μειωθεί. «Έτσι θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να διαφυλάξουμε τα οικοσυστήματα και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε χρόνο», υπογραμμίζει η κλιματολόγος Βαλερί Μασόν-Ντελμότ, η οποία συμμετείχε επίσης στη σύνταξη της έκθεσης αυτής των 900 σελίδων που βασίζεται σε χιλιάδες επιστημονικές μελέτες.

