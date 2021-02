Δημόσια συγγνώμη ζήτησε, μέσω των εκπροσώπων της, η Sowon, τραγουδίστρια της K-pop, μετά από φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στις οποίες φαίνεται να αγκαλιάζει μία κούκλα με ενδυμασία των Ναζί.

H Sowon, που είναι μέλος των GFriend, διέγραψε την ανάρτηση «όταν κατάλαβε τη σημασία της εικόνας», σύμφωνα με την Source Music. Η Sowon «σοκαρίστικε και διέγραψε αμέσως την εικόνα» αναφέρει η εταιρεία που προσθέτει ότι η τραγουδίστρια «αισθάνεται βαθιά την ευθύνη αυτής της ανάρτησης». Οι φωτογραφίες λήφθηκαν τον Νοέμβριο, όταν οι GFriend πραγματοποιούσαν γυρίσματα σε ένα καφέ, ανέφερε η Source Music.

Σύμφωνα με την εταιρεία το προσωπικό δεν αντιλήφθηκε πως υπάρχει θέμα με τα ρούχα της κούκλας και stills από το γύρισμα δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή. «Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για την ανικανότητά μας να ελέγξουμε τα ακατάλληλα props στο σκηνικό», ανέφερε η εταιρεία συμπληρώνοντας πως απέτυχε να δώσει τη δέουσα προσοχή σε ιστορικές λεπτομέρειες.

«Σκύβουμε το κεφάλι και ζητάμε συγγνώμη σε όσους προσβάλαμε με το βίντεο και τα stills.»

tw// nazism, nazi

i'm disappointed of s0won but i'm glad she deleted.. she needs to apologize tho.. nazis are not friends or someone you can hug or look so lovingly at, they are killers, they killed 6 million jews out of them 1.5 million jewish children /srs pic.twitter.com/9GmWT8I60W